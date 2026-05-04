Двух жителей Ставрополья осудили за подготовку теракта с поджогом военкомата

Мужчины получили от 7 до 10 лет колонии строгого режима. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Ставропольском крае вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в подготовке террористического акта. По данным следствия, мужчины, выступавшие против проведения специальной военной операции, в период с сентября по октябрь 2022 года планировали совершить поджог здания военкомата в Пятигорске.

Для реализации своего замысла они изготовили самодельную зажигательную смесь, которую хранили в гараже одного из подсудимых. Сообщники не успели осуществить свои планы, так как вовремя были задержаны сотрудниками ФСБ.

В результате судебного разбирательства один из мужчин получил десять лет колонии строгого режима, а другой приговорен к семи годам заключения. Оба будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а затем в колонии.

Кроме того, одному из осуждённых назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Также им будет ограничена свобода на один год после отбывания основного наказания.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru