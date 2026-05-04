Глава курортного Железноводска Евгений Бакулин распорядился запретить движение транспортных средств на территории города 9 мая. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал список улиц и районов, где будет временно запрещен проезд .

Так, в поселке Иноземцево движение перекроют с 07.00 до 10.30 часов по улице Шоссейной от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей Крупской.

Какие улицы перекроют в Железноводске в День Победы 2026

В городе-курорте Железноводске движение перекроют с 09.00 до 14.00 часов:

по улице Калинина от пересечения с улицей Мироненко до дома № 4а по улице Калинина;

по улице Марии Барсуковой в районе парковки закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска»;

по улице Ленина от пересечения с улицей Мироненко до лечебно-профилактического учреждения «санаторий имени 30-летия Победы»;

по улице Чайковского от пересечения с улицей Семашко до пересечения с улицей Ленина.

При этом автомобилистам предлагают варианты альтернативного объезда участков ограничения движения транспортных средств.

В поселке Иноземцево - по улицам Пролетарская и Гагарина. В Железноводске по улицам Ленина, Мироненко, Семашко, Восточный въезд в г. Железноводск.

