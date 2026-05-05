На Ставрополье определили подрядчика для капремонта 13 МКД.

На Ставрополье в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта 13 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит более 50,8 млн рублей. Финансировать ремонт будут сами владельцы квартир из ежемесячных взносов.

Здания, построенные в 1970-1980-х годах, располагаются в Шпаковском и Александровском округах. Специалистам предстоит отремонтировать 19 ключевых элементов – крыш, фундаментов и внутридомовых инженерных систем.

«Дома проектировали под иные условия: меньшее энергопотребление, более простую бытовую среду и ограниченный срок службы. Сегодня же инженерные сети перегружены, кровли теряют герметичность, фундаменты требуют укрепления», – сообщили в фонде капремонта СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru