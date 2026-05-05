В Ессентуках вернули отопление в несколько школ и детских садов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

После многочисленных жалоб родителей в Ессентуках решили точечно включить отопление в школах и детских садах. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников. Он провел рабочую встречу с представителями ресурсоснабжающей организации, где было принято решение запустить тепло там, где это технически возможно.

На данный момент отопление уже вернули в детские сады №2, №19, №24, №25, №20, №23 и №26, а также в школы №7, №1, №2, №8 и №3. В некоторых учреждениях технически невозможно подключить отопление из-за особенностей системы теплоснабжения. Однако, по словам мэра, комфортная температура в помещениях, где находятся дети, поддерживается с помощью обогревателей.

«Ко мне поступило много жалоб от наших жителей на отключение отопления в школах и детских садах. Приняли решение о точечном запуске тепла там, где это технически возможно», – рассказал Владимир Крутников.

Ранее отопительный сезон в городе завершался в середине апреля. В этом году, учитывая погодные условия, его продлили до 1 мая.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru