В Дагестане Роспотребнадзор остановил ввоз 255 тонн зараженных овощей и фруктов

Все заражённые партии были направлены на обязательное карантинное обеззараживание (фумигацию). Фото: управления Россельхознадзора по Республике Дагестан

В апреле 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения выявили 15 партий импортной плодоовощной продукции общим весом 255 тонн, заражённых карантинными вредителями.

В ходе лабораторных исследований, в цветной капусте и перце был обнаружен западный цветочный трипс, в мандаринах и апельсинах – средиземноморская плодовая муха, в грушах и яблоках – восточная плодожорка, а в томатах – томатная моль.

Все заражённые партии были направлены на обязательное карантинное обеззараживание (фумигацию). Лишь после проведения необходимых процедур и повторных лабораторных исследований продукция была допущена к свободному обращению.

Всего за апрель специалисты проконтролировали 4079 партий плодоовощной продукции общим весом свыше 69 тысяч тонн. В их числе: 18 тысяч тонн томатов, 11,3 тысячи тонн перца, 4 тысячи тонн баклажанов, 5,5 тысячи тонн киви, 5,5 тысячи тонн свежего салата и 2,6 тысячи тонн яблок.

