Все виды топлива подорожали на Ставрополье за неделю

На Ставрополье за неделю выросли цены на все основные виды автомобильного топлива.

На Ставрополье за неделю выросли цены на все основные виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Северо-Кавказстата.

Сильнее всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Его средняя стоимость достигла 95 рублей за литр, что на 0,16% выше показателей прошлой недели. Бензин АИ-95 теперь стоит в среднем 71 рубль за литр. За неделю цена выросла на 0,14%. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась до 65 рублей за литр (+0,08%).

Средняя цена на автомобильный бензин в целом по региону составила 69 рублей за литр. Рост за неделю оказался небольшим – 0,11%. Подорожало и дизельное топливо. Литр дизеля сейчас обходится жителям края в среднем в 75 рублей, что на 0,18% выше, чем неделей ранее.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru