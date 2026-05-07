Туриста с травмой ноги эвакуировали с Эльбруса спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

На горе Эльбрус на высоте 5200 метров турист получил травму ноги и не смог самостоятельно спуститься. Пострадавшим оказался 61-летний мужчина из Московской области.

Он не регистрировался перед восхождением. После получения сигнала спасатели выдвинулись на поисково-спасательные работы. Операция прошла успешно. Мужчину эвакуировали с горы на поляну Азау – стартовую точку для восхождений на Эльбрус.

К спасательным работам привлекались 15 человек и три единицы техники. От предложенной медицинской помощи пострадавший отказался.

«Поисково-спасательные работы завершились успешно. 61-летнего туриста из Московской области эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи отказался», – добавили в МЧС Кабардино-Балкарии.

