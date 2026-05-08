Режим беспилотной опасности ввели на Ставрополье и в Северной Осетии 8 мая

Беспилотная опасность действует на Ставрополье пять часов

Беспилотная опасность действует на Ставрополье пять часов. Режим ввели в 03:14 ночи 8 мая. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112».

Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Во время действия режима беспилотной опасности необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

В Северной Осетии режим опасности атаки БПЛА ввели позже, в 04:57.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», – сообщил глава республики Сергей Меняйло. В 09:43 утра в аэропорту «Владикавказа» ввели план «ковер».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru