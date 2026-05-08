В Кузбассе стоимость одного квадратного метра жилья выросла на 7%

В Кузбасе стоимость одного квадратного метра жилья выросла на 7% Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе по итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость одного квадратного метра в новой квартире выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. Теперь эта цифра составляет 129 818 рублей. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.RU.

В типовой квартире цена метра выросла до 130 814 рублей. Эти показатели на 10% больше, чем год назад. На вторичном рынке стоимость тоже изменилась. В квартирах низкого качества метр теперь стоит 84 906 рублей (+10% за год). В типовом жилье – 88 070 рублей (+3,2%), а в улучшенной квартире – 102 933 рубля (+2,1%).

Элитное жилье немного упало в цене – на 1,8%. Стоимость квадратного метра – 142 758 рублей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru