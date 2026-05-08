Дороги к мемориалам и памятным местам отремонтируют на Ставрополье.

В Ставропольском крае начали ремонт дорог, ведущих к мемориалам и памятным местам Великой Отечественной войны.

Один из объектов находится в Кисловодске. Там приводят в порядок участок проспекта Мира протяженностью около километра. Эта дорога ведет к мемориалу «Журавли», Вечному огню и Стене памяти. На участке уложат два слоя нового асфальта и заменят освещение.

Еще один крупный ремонт идет в Пятигорске на улице имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Петра Козлова. Во время войны он командовал 37-й армией, освобождавшей Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков. Здесь обновляют 2,7 километра дороги, ремонтируют тротуары, остановки, устанавливают новые дорожные знаки и наносят разметку.

«Объектам, ведущим к мемориалам, уделяем особое внимание. Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, не просто ведут к памятным местам, а связывают поколения», – поделились в миндоре СК.

Ранее в Пятигорске уже отремонтировали проспект Советской Армии и улицу 295-й Стрелковой дивизии.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru