В Ставрополе к 9 Мая отремонтировали жилье 10 ветеранам войны.

В Ставрополе ко Дню Победы завершили ремонт жилья 10 ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели в 2026 году направили 5,4 млн рублей.

В квартирах и домах ветеранов заменили окна и двери, отремонтировали балконы, обновили сантехнику и провели косметический ремонт комнат. Работа по улучшению жилищных условий ветеранов в городе продолжается ежегодно.

Для участников Великой Отечественной войны в Ставрополе подготовили специальную программу на 9 Мая. Ветеранов, которые захотят посетить праздничные мероприятия, доставят на парад и другие площадки города. После завершения торжеств их вместе с сопровождающими отвезут домой. Для этого в краевой столице сформировали автопарк из более чем 30 автомобилей.

Для почетных гостей праздника также организуют «Солдатский привал» с полевой кашей и песнями военных лет.

Кроме того, при необходимости ветеранам предоставляют технические средства реабилитации – инвалидные коляски, ходунки и другое оборудование. Для маломобильных жителей работает служба «Социальное такси» с сопровождением. Поддержку получают и ставропольцы категории «дети войны». В 2026 году около 11,5 тысячи жителей уже получили единовременные выплаты на общую сумму 95,8 млн рублей.

В прошлом году помощь в ремонте жилья оказали 19 ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших участников войны. Тогда на эти цели направили 5,7 млн рублей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru