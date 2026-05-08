В Буденновске группа подростков избила сверстника

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Будённовске возбуждено уголовное дело после нападения подростков на несовершеннолетнего. Следователи краевого управления СКР заинтересовались публикациями в соцсетях об инциденте и возбудили головное дело по статье 213 УК РФ – «Хулиганство».

По данным СМИ, группа подростков избила мальчика, в результате чего он получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Родители пострадавшего опасаются, что виновные могут уйти от ответственности из-за своего возраста.

«Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и личности причастных к нападению», – говорится в сообщении СКР по Ставрополью.

Уже известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела и поручил доложить ему об установленных обстоятельствах.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru