Проезд в электричках Кавминвод подорожает с 1 июля до 4,9 рубля за километр

До сих пор в течение 2025 и первой половины 2026 года действовали тарифы, введенные с 1 января 2025 года.

С 1 июля 2026 года на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск изменятся тарифы на проезд в пригородных электричках. Региональная тарифная комиссия Ставропольского края утвердила новые расценки: для обычных поездов стоимость составит 4,45 рубля за километр, а для электропоездов повышенной комфортности «Ласточка» – 4,90 рубля за километр.

В результате на направлении Минеральные Воды – Кисловодск цена полного билета в обычной электричке увеличится до 284,80 рубля, а в «Ласточке» – до 313,60 рубля. Власти региона отмечают, что повышение тарифов умеренное и связано с изменениями в федеральном регулировании пригородных перевозок.

До этого, в течение 2025 года и первой половины 2026 года, действовали тарифы, установленные с 1 января 2025 года. Тогда стоимость проезда в обычных электричках и «Ласточках» была одинаковой – 4,45 рубля за километр, и билет по всему маршруту стоил примерно 284–285 рублей вне зависимости от типа поезда.

В 2024 году тарифы были ниже: 3,50 рубля за километр для обычных электричек и 3,90 рубля для «Ласточек», что делало проезд дешевле примерно на 50–70 рублей. Новое решение сохраняет прежний уровень для обычных поездов, но увеличивает тариф для «Ласточек».

Тарифная комиссия объясняет повышение необходимостью компенсировать рост операционных расходов железнодорожных компаний, а также учесть инфляцию по таким статьям, как труд, топливо и электроэнергия. В бюджете Ставропольского края предусмотрены средства для частичного возмещения убытков перевозчика из-за разницы между экономически обоснованным и установленным тарифом.

Кроме того, выделяются дополнительные деньги на социальную поддержку льготных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов и других, которые продолжат ездить по пригородным маршрутам по льготным ценам, определённым законом.

