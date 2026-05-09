На Ставрополье развернули масштабное Полотно Памяти из 615 красных лоскутов

Лоскуты для полотна изготовили сами жители округа. Фото: администрация Буденновского округа

Одним из самых трогательных событий празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Буденновске стало торжественное развертывание Полотна Памяти на центральной площади города.

Масштабное полотно длиной более 50 метров сшито из 615 красных лоскутов, каждый из которых хранит память о земляках – участниках Великой Отечественной войны. На ткани вышиты имена и годы жизни фронтовиков, чьи судьбы навсегда связаны с историей страны и Прикумья.

Особую ценность акции придает то, что лоскуты для полотна изготовили сами жители округа. Люди разных возрастов и профессий вложили в эту работу не только труд, но и личную память о своих родных – дедах, прадедах, отцах и матерях, прошедших войну.

Каждый лоскут – это отдельная история, судьба человека, который сражался за Родину, трудился в тылу, пережил тяжелые испытания военных лет. В одном полотне соединились 615 судеб, память о мужестве, боли утрат, стойкости и великой цене Победы.

Во время церемонии полотно торжественно развернули участники праздничных мероприятий. Для многих жителей этот момент стал особенно эмоциональным – люди искали глазами имена своих родных, вспоминали семейные истории, делились воспоминаниями с детьми и внуками.

«Полотно Памяти – это живая связь с историей наших семей, с подвигом земляков, которые защитили страну и подарили мирную жизнь. Пока мы сохраняем эту память, подвиг поколения победителей будет жить», – рассказали в пресс-службе администрации Буденновского округа.

