В округе Ставрополья провели личный Парад Победы для 103-летнего ветерана

Ветеран имеет медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Фото: администрация Андроповского округа

В День Победы прошел личный парад у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны, живущего в Андроповском округе. В селе Алексеевском перед домом Алексея Васильевича Полуэктова прошли торжественным маршем юнармейцы, военнослужащие, волонтеры, представители администрации и местного отделения ДОСААФ.

Алексей Васильевич родился в 1923 году в селе Алексеевском. В январе 1942-го был призван на фронт. Воевал в составе 1033-й отдельной кабельно-шестовой роты связи 51-й армии на Южном, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Ростов-на-Дону, Крым (Сапун-гору, Севастополь, Симферополь), Латвию, Эстонию, Литву и Пруссию. Победу встретил в Вене. Прошагал с боями 6,5 тысячи километров.

Имеет медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны 45 лет проработал в колхозе механизатором, воспитал троих детей.

«Алексей Васильевич – пример мужества и стойкости для наших земляков, которые сегодня защищают страну в зоне специальной военной операции. Для всех нас его биография – пример беззаветной любви к Родине. Не устанем повторять: низкий поклон и вечная благодарность вам, уважаемый Алексей Васильевич! С Днем Победы!», – рассказала глава Андроповского округа Нина Бобрышева.

