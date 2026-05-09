Гигантский пирог Победы из 1418 порций испекли в Минводах на Ставрополье

Пирог испечен в форме цифры «81» - в честь годовщины со Дня Победы. Фото: администрация Минераловодского округа

В Минеральных Водах состоялась ставшая уже традиционной акция «Пирог Победы». В рамках празднования 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники местного хлебокомбината приготовили для жителей и гостей округа особый праздничный подарок.

Пирог испечен в форме цифры «81» – в честь годовщины со Дня Победы, а общее количество порций составило 1418 – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Общий вес кулинарной композиции составил порядка 400 килограммов.

«Пирог Победы» стал еще одной доброй традицией для такого особенного дня в нашей истории. Это простая, но душевная акция, объединяет разные поколения в день Великой Победы», – рассказали в пресс-службе администрации Минераловодского округа.

