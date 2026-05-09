Марокканская саранча активизировалась на Ставрополье и в Дагестане

Если количество насекомых достигнет экономически опасного уровня, в регионе начнутся обработки для защиты посевов. Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В восточных районах Ставропольского края, а также в Дагестане и Калмыкии появились первые личинки марокканской саранчи. Совместный мониторинг, проведённый специалистами Ставропольского филиала Россельхозцентра и их коллегами из Дагестана, выявил отдельные экземпляры этого вредителя в Нефтекумском районе.

На данный момент численность личинок остаётся незначительной, однако контроль за ситуацией будет усилен. Если количество насекомых достигнет экономически опасного уровня, в регионе начнутся обработки для защиты посевов.

Как отметили в Россельхозцентре, колебания температур замедлили начало отрождения личинок. Сейчас специалисты ведут усиленное наблюдение за популяцией. При необходимости будут проведены обработки для сохранения урожая. В крае уже создан оперативный штаб для координации противосаранчовой кампании.

По информации регионального Минсельхоза, для борьбы с вредителем закуплено более 23,7 тысячи литров инсектицидов, что позволит обработать свыше 316 тысяч гектаров. Препараты будут переданы хозяйствам бесплатно. В первую очередь обработки охватят 70 тысяч гектаров – с учётом риска проникновения саранчи из соседних регионов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru