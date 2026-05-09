Яркую программу к 9 мая подготовили для жителей Юго-Западного района Ставрополя

Ставрополь отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества развернулись на нескольких площадках города. Для жителей Юго-Западного района яркую программу подготовили на Владимирской площади и в сквере Героев России.

Днем на Владимирской площади работали десятки интерактивных зон. Со сцены звучали песни военных лет, гости делали снимки в тематической фотозоне и участвовали в мастер-классах по изготовлению Георгиевских лент, а также копий Знамени Победы.

В сквере Героев России каждый желающий мог написать письмо бойцу – теплые слова отправили в зону специальной военной операции. Праздник для тысяч горожан организовала администрация Ставрополя при поддержке одного из застройщиков.

Компания традиционно принимает участие в памятных мероприятиях по инициативе генерального директора Юрия Иванова. В этом году ведущие специалисты компании возложили цветы к Вечному огню и прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих родных.