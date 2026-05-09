«Ночные волки» доставили в Пятигорск частицу земли и Вечного огня из Берлина

Участники международного мотомарша "Дороги Победы. Кавказ - кузница героев". Фото: соцсети главы города

В Пятигорск прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы. Кавказ — кузница героев», организованного мотоклубом «Ночные волки». В рамках акции они доставили в город частицу земли и Вечного огня, взятые от братской могилы у мемориала Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

Как сообщил в своих соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов, эти символы олицетворяют великую Победу советского народа и её финальный аккорд в Берлине.

Символично, что ровно год назад Вечный огонь на Воинском мемориале Пятигорска был зажжен от частицы пламени с Мамаева кургана. Сегодня здесь соединились два знаковых места: выстоявший Сталинград и поверженный Берлин. Право объединить два огня было предоставлено юнармейцу Ивану Багринцеву.

Переданная земля с братской могилы из Трептов-парка будет передана в Народный музей поста №1. По данным организаторов, мотомарш прошёл по ключевым историческим местам региона, где участники возложили цветы к мемориалам и поздравили ветеранов.

