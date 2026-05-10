В День Победы на Крепостной горе Ставрополя выступил тысячный детский хор

Детский хор был создан в 2015 году и уже более десяти лет является символом преемственности поколений в регионе.

9 мая на Крепостной горе в Ставрополе состоялось одно из самых ярких событий празднования 81 й годовщины Победы - выступление тысячного детского хора «Поющая юность Ставрополья». Юные артисты со всего края исполнили для горожан и гостей города песни военных лет, а также современные композиции в поддержку российской армии.

Концертная программа открылась легендарной «Смуглянкой», прозвучали «Катюша», «День Победы» и другие всенародно любимые композиции. Традиционно главный символ праздника - песню «День Победы», вместе с юными артистами пели все собравшиеся на площади зрители.

Хор также исполнил патриотическую песню генерал-полковника внешней разведки в отставке Вячеслава Цуканова «Русский солдат», которая в последние годы стала неотъемлемой частью концерта.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru