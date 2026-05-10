Военнослужащий из Ессентуков принял участие в Параде Победы на Красной площади

Ессентучанин Михаил Козыркин на Параде Победы в Москве. Фото: соцсети Владимира Крутникова

9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад страны, в котором приняли участие лучшие из лучших - военнослужащие, проявившие особую доблесть и профессионализм. Среди них был и житель Ессентуков Михаил Козыркин.

О Михаиле в своих соцсетях рассказал глава города-курорта Владимир Крутников. Выпускник школы №12 города Ессентуки был мобилизован 25 сентября 2022 года. Сегодня он проходит службу в составе 8-го артиллерийского полка. За время выполнения воинского долга Михаил награждён медалью Жукова, медалью «За укрепление боевого содружества» и медалью «За воинскую доблесть».

Земляки по праву гордятся Михаилом Козыркиным. Он с честью выполняет воинский долг и достойно представил родной город на главном параде страны.

