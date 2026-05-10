Глава минэкономразвития Ставрополья показал семейную коллекцию часов «Победа»

Коллекцию часов "Победа" собирал отец Антона Доронина. Фото: соцсети главы минэкономразвития СК

В день 9 Мая министр экономического развития Ставропольского края показал в соцсетях семейную коллекцию легендарных часов «Победа», которую собрал его отец. В коллекции около двух десятков экземпляров.

Антон Доронин рассказал об истории часов. Первые часы этой марки изготовили в 1946 году, к первой годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. Разработку начал Первый Московский часовой завод имени Кирова, который уже в начале 1946 года запустил производство. Тогда же утвердили и первоначальный дизайн: белый матовый циферблат, кафедральные стрелки, чёрные арабские цифры и красная цифра 12.

«Победа» была популярна не только в СССР, но и во всём мире. Их ценили политические лидеры, военные, деятели культуры и искусства.

«Символично, что сегодня ровно 80 лет, как начали выпускаться первые экземпляры. В нашей семейной коллекции порядка двух десятков часов. И пусть стрелки уже не идут, они всегда хранят память великого события, которое стало причиной их выпуска», - написал министр.

