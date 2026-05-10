Краевед нашел сведения о погибшем в 1945-м кавалере Ордена Славы со Ставрополья

Судьба ещё одного ставропольца - героя Великой Отечественной войны — прояснилась спустя 81 год после Победы. Благодаря калининградскому краеведу, создателю областной Электронной книги памяти Дмитрию Вострикову, найдены сведения о старшине Сергее Максимовиче Сенькине.

Он родился в селе Сотниковском Ставропольского края. Служил помощником командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознамённого полка 129-й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии. Был награждён Орденом Славы всех трёх степеней, а также другими боевыми наградами.

Сергей Максимович погиб в бою в марте 1945 года и похоронен в братской могиле советских воинов в городе Мамоново Калининградской области.

«Благодаря этому открытию на Ставрополье установлен 51-й полный кавалер Ордена Славы. Информацию о нём сейчас собирают краеведы в Калининградской области и на Ставрополье», - сообщает в своих соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

