Иордания включила СтГАУ в перечень признанных иностранных университетов

Министерство высшего образования и научных исследований Иордании признало Ставропольский государственный аграрный университет и включило его в официальный перечень зарубежных вузов Королевства. Информация об этом поступила в адрес университета через Посольство Иордании в России. Документ был подписан Чрезвычайным и Полномочным Послом Халидом Абдуллой Краиемом Шавабкой.

Комиссия министерства приняла решение о признании СтГАУ по всем направлениям подготовки бакалавриата очной формы обучения. Таким образом, университет получил официальный статус признанного иностранного учебного заведения на территории Иордании. В письме дипломатического представительства отмечаются благодарность за успешное взаимодействие и готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.

«Получение государственного признания со стороны Иордании подтверждает соответствие образования международным академическим требованиям и открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества со странами Ближнего Востока», — прокомментировал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Решение иорданской стороны открывает новые возможности для иностранных студентов, заинтересованных в обучении в ставропольском аграрном вузе.

Сегодня СтГАУ активно укрепляет международные связи, сотрудничает с иностранными образовательными и научными организациями и принимает участие в проектах, направленных на продвижение российского образования за пределами страны. Признание со стороны Иордании стало ещё одним подтверждением международной востребованности образовательных программ университета.

В предыдущие годы университет уже реализовывал совместные инициативы с зарубежными партнёрами в сферах аграрной науки, ветеринарии, биотехнологий и устойчивого развития сельского хозяйства. Также вуз развивает академические обмены и международное научное сотрудничество. Новое решение способствует дальнейшему развитию гуманитарных и образовательных контактов России со странами Ближнего Востока.