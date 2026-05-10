В Кисловодске проходит благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО

В Кисловодске проходит благотворительная ярмарка. Фото: соцсети Евгения Моисеева

На главной площади Комсомольского парка Кисловодска начала работу «Большая благотворительная ярмарка», приуроченная к Году единства народов России.

«Все вырученные средства направят в благотворительный фонд «КислоVодск Zа Наших» на поддержку участников специальной военной операции», - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Жители и гости города-курорта уже активно приобретают домашнюю выпечку, сладости и изделия ручной работы. На сцене парка выступают артисты и творческие коллективы.

Ярмарка продлится до вечера. Организаторы приглашают всех желающих внести свой вклад в помощь бойцам и провести время с пользой.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru