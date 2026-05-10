На Ставрополье ожидаются ливни, град и ураганный ветер

На Ставрополье ожидается дождь и сильный ветер.

В ближайшее время на Ставрополье резко ухудшится погода. По данным РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), с 17–18 часов 10 мая и до конца суток 13 мая местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением территорий, ухудшением условий дорожного движения, увеличением числа ДТП, повреждением линий связи и ЛЭП, срывом кровли зданий и нарушением работы систем жизнеобеспечения.

Жителей и гостей края призывают соблюдать меры предосторожности. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону экстренных оперативных служб 112.

