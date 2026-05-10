На Ставрополье суд запретил продавать табак рядом с вузом

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием прекратить продажу табака рядом с вузом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грачевском округе суд запретил одному из магазинов торговать табаком. Причина - торговая точка оказалась слишком близко к учебному заведению.

По закону продавать сигареты и другую табачную продукцию нельзя ближе чем за 100 метров от школ, вузов и других образовательных учреждений. Роспотребнадзор проверил обращение граждан и выяснил, что магазин торгует табаком прямо рядом с институтом.

Специалисты ведомства вместе с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место и подтвердили нарушение. Расстояние от магазина до учебного корпуса оказалось меньше ста метров.

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием прекратить продажу табака в этой точке. Суд полностью встал на сторону надзорного ведомства. Решение уже вступило в законную силу.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru