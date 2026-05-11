В ставропольском лагере завершают подготовку к встрече детей

В лагере устанавливают 90 новых опор освещения. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе заканчивают подготовку детского центра к лету. Перед встречей школьников на территории оздоровительно-образовательного учреждения рабочие продолжают менять инфраструктуру. Они монтируют столбы освещения, кладут свежий асфальт и брусчатку, приводят в порядок газоны и зеленые зоны.

«Летний сезон совсем близко, поэтому все работы идут по графику. 90 новых опор освещения охватят всю территорию лагеря, а обновлённые дорожки и газоны сделают отдых детей ещё комфортнее», — сообщил глава города Иван Ульянченко.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил проверить детские лагеря до 20 мая. Особое внимание потребовали обратить внимание на обеспечение безопасности. Загородные лагеря должны обеспечить круглосуточной охраной, а все объекты отдыха детей – оборудовать видеонаблюдением, ограждениями и современными противопожарными системами.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru