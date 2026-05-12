Губернатор Ставрополья рассказал о своих домашних питомцах. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях показал домашних питомцев и рассказал, как они появились в семье. На снимке, который сделали дети с помощью нейросети, запечатлены пять животных – котята Черныш и Маня, лабрадор Лаки, одноглазая Бася и мальтийская болонка Пуся.

У каждого питомца своя история. Черныша и Маню нашли совсем крошечными в Минеральных Водах. Лабрадора по кличке Лаки губернатору региона подарил коллектив. Басю, которую в семье называют одноглазой пираткой, подобрали на трассе возле Татарки – она попала в аварию, но выжила. А мальтийскую болонку Пусю губернатор с супругой подарили детям на Новый год.

Все питомцы, по словам Владимирова, отлично ладят друг с другом.

«Портрет этого хвостатого братства сделали дети с помощью ИИ. Берегите своих питомцев и не проходите мимо тех, кто нуждается в заботе», – написал Владимиров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru