В Кисловодске предложили создать музей СВО. Фото: соцсети Евгения Моисеева

В Кисловодске может появиться музей, посвященный специальной военной операции. О такой идее сообщил мэр города Евгений Моисеев. По его словам, будущую экспозицию планируют сделать доступной для всех – жителей города, туристов, школьников, ветеранов и волонтеров.

Мэр рассказал, что история участия Кисловодска в событиях последних лет должна сохраниться для будущих поколений. Именно поэтому в городе задумались о создании отдельного музея, где будут собраны вещи, связанные с боевыми действиями и помощью фронту.

Работа над будущим музеем уже фактически началась. Бойцы привозят в Кисловодск предметы с передовой и передают их в будущий фонд экспозиции. Среди них – трофеи, личные вещи и памятные предметы, связанные с боевым путем военнослужащих и их товарищей.

«Привозят бойцы частичку передовой в будущий музей. Кто-то трофеи, а кто-то именно то, что ему особенно дорого – память о боевом пути и друзьям, с которыми отстаивали честь и Достоинство Родины», – добавил Евгений Моисеев.

