В Северной Осетии проверяют сообщения о минировании школ и госучреждений

В образовательные учреждения и государственные органы Северной Осетии поступают сообщения о возможном минировании зданий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Информация проверяется, на местах работают правоохранительные органы.

Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Из зданий эвакуировали людей, теперь территорию проверят на предмет потенциальных опасностей. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«В образовательные учреждения и госорганы республики поступают сообщения о возможном минировании зданий. Информация проверяется. На местах работают правоохранительные органы, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – написал Сергей Меняйло.

