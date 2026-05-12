Программу «Герои Ставрополья» для ветеранов СВО расширят. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с выпускниками краевой кадровой программы «Герои Ставрополья». В прошлом году ее прошли 39 участников специальной военной операции, которые хотят реализовать себя в мирной жизни и помогать развивать регион. На встрече обсудили, как улучшить систему профессиональной переподготовки защитников.

Выпускники предложили увеличить срок обучения, в том числе сделать стажировку более продолжительной. Губернатор поручил проработать такую возможность. Кроме того, решено расширить сферы трудоустройства для участников программы. Раньше они могли работать только в органах власти и подведомственных организациях. Теперь к сотрудничеству привлекут 50 крупных коммерческих предприятий Ставрополья.

Также планируют учитывать опыт выпускников и их предпочтения по профессиональным направлениям. По задумке, это поможет более эффективно распределять участников программы по отраслям. Кроме того, сделают более плотным взаимодействие с наставниками, которые помогают ветеранам адаптироваться на новых местах.

«Учтем опыт участников программы и их предпочтения по направлениям деятельности для более эффективного распределения по отраслям. Уверен, что такой подход поможет открыть новые возможности для ветеранов СВО и усилить управленческую команду региона», – сообщил Владимир Владимиров.

