Суд взыскал с работодателя ставропольчанки зарплату и моральную компенсацию Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новоалександровский районный суд на Ставрополье рассмотрел иск жительницы края о невыплаченной зарплате. Истица работала в одной из местных организаций. По ее словам, деньги ей начислили, но на руки так и не выдали – сумма долга превысила 25 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону работницы. С ответчика взыскали задолженность по заработной плате – 25 360 рублей, а также пеню за задержку – 2 723,67 рубля. Кроме того, женщина получит пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика в пользу истца задолженность по заработной плате, компенсации за задержку выплаты заработной платы и морального вреда», – сообщили в прокуратуре СК.

Решение пока не вступило в законную силу, работодатель может его обжаловать.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru