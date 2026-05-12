Ставропольский бизнесмен проиграл суд «Союзмультфильму»

Ставропольцу придется раскошелиться

Спор между российской киностудией «Союзмультфильм» и бизнесменом из Предгорного округа закончился не в пользу последнего. Как сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда (у которого, кстати, 12 мая появился новый председатель), был установлен факт «продажи ответчиком контрафактных товаров, содержащих маркировку, сходную с товарными знаками, исключительные права на распространение которых принадлежат истцу».

Исковые требования суд удовлетворил частично. Предпринимать должен будет выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 10 тысяч рублей, 4 тысячи за судебные расходы по уплате госпошлины и еще 669 рублей 24 копейки связанные с необходимостью защиты нарушенного права расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

