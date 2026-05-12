Проверки после массовых сообщений о минировании завершились в Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в соцсетях, что правоохранительные органы завершили необходимый комплекс проверочных мероприятий после серии сообщений о возможном минировании образовательных учреждений и госорганов республики, поступающих с утра 12 мая.

«Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Обследовали каждый объект. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной», – подчеркнул глава региона и призвал в подобных ситуация сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Ранее в Ставропольском крае было принято решение на два дня перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Аналогичные решение по разным причинам приняли в Липецке, на Ямале и в ряде населенных пунктов Пензенской области.