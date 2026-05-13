Ставрополье экспортировало напитков на 6 млн долларов

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин поделился статистикой по поставкам местных напитков в другие страны. По данным на начало мая 2026 года показатель вырос на 25,3% (10,8 тысячи тонн на сумму 6 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В крае действуют 16 ключевых предприятий-экспортеров. Ставропольские напитки отправляются в 19 стран, включая Абхазию, Азербайджан, Германию, Грузию, Канаду, Китай, Латвию, Молдову, Монголию, Таиланд, Узбекистан.

Также глава краевого минэка напомнил, что Ставрополье заняло второе место в России по объему розлива питьевых и минеральных вод, а 12 брендов официально зарегистрированы как обозначения с наименованием географического объекта.

