На Ставрополье нет угрозы беспилотной атаки

Режим беспилотной опасности снят, ставропольцы возвращаются к обычной жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА.

На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене режима беспилотной опасности, который действовал на территории региона 13 мая с 02:30 мск.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», - написал губернатор в своих соцсетях.

В этот раз режим опастности атаки БПЛА в крае продлился пять часов. В это время жителей и гостей региона просили соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. В 07:11 мск ограничения были сняты.

