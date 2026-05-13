НовостиОбщество13 мая 2026 5:24

На Ставрополье нет угрозы беспилотной атаки

Режим беспилотной опасности в крае действовал пять часов
Евгения ТОКАРЕВА
Режим беспилотной опасности снят, ставропольцы возвращаются к обычной жизни.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене режима беспилотной опасности, который действовал на территории региона 13 мая с 02:30 мск.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», - написал губернатор в своих соцсетях.

В этот раз режим опастности атаки БПЛА в крае продлился пять часов. В это время жителей и гостей региона просили соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. В 07:11 мск ограничения были сняты.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru