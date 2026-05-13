На Ставрополье нет угрозы беспилотной атаки

На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене режима беспилотной опасности, который действовал на территории региона 13 мая с 02:30 мск.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», - написал губернатор в своих соцсетях.
В этот раз режим опастности атаки БПЛА в крае продлился пять часов. В это время жителей и гостей региона просили соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. В 07:11 мск ограничения были сняты.
