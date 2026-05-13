Водитель иномарки на улице Михайловска сбил 16-летнюю девочку

Водитель автомобиля «Тойота» наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В городе Михайловске 12 мая около 15:40 произошло ДТП. 56-летний водитель автомобиля «Тойота» наехал на 16-летнюю девушку. Как сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края, она переходила дорогу не по пешеходному переходу, хотя зебра была в зоне видимости.

В результате аварии девушку с травмами доставили в больницу Ставрополя. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Выяснилось, что водитель - житель Ставрополя, его стаж вождения составляет 28 лет. За это время он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент происшествия мужчина был трезв.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru