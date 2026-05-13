Почти 700 патентов на работу иностранцам аннулировали на Ставрополье

За четыре месяца 2026 г. возбуждено 116 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю за четыре месяца 2026 года приняло 688 решений об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности. Причина - несоблюдение иностранными гражданами требований российского законодательства.

Всего же количество аннулированных разрешительных документов на проживание в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 243,4%. При этом число заявлений от иностранцев на получение таких документов, наоборот, сократилось: на разрешение на временное проживание - на 46%, на вид на жительство — на 54%.

За четыре месяца возбуждено 116 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru