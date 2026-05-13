Щукин предложил кандидатуру Рамазанова на пост премьер-министра Дагестана

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин предложил региональному парламенту кандидатуру на должность председателя правительства республики. Им оказался Магомед Рамазанов.
Как заявил Щукин, Рамазанов имеет большой управленческий опыт, приобретённый за годы военной и государственной гражданской службы. В том числе он работал на должности заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации.
«Особенно ярко он проявил свои профессиональные качества в координации работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в республике, в качестве заместителя председателя правительственной комиссии, назначенный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», - говорит Федор Щукин.
Депутаты республиканского парламента поддержали кандидатуру. Магомеда Рамазанова утвердили в должности. При этом в пресс-службе правительства рассказали, что 6 мая Щукин уже назначил Рамазанова врио премьер-министра.
Вступивший в новую должность Магомед Рамазанов назвал ликвидацию последствий потопа в Дагестане одним из ключевых направлений властей в ближайшее время. Он также добавил, что каждый пострадавший от паводка должен получить помощь.
