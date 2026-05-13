В Ессентуках выбрали подрядчика для капремота шести многоквартирных домов

Пятиэтажные и четырёхэтажные здания Ессентуков, построенные в 1960–1970-х годах, подошли к естественному пределу своего ресурса. Инженерные сети изношены, фасады трескаются, крыши теряют герметичность, а фундаменты всё хуже справляются с нагрузкой времени.

По итогам электронного аукциона был выбран подрядчик. Стоимость работ превысит 59,7 миллиона рублей. В планах - ремонт фасадов, крыш, фундаментов, подвалов. Также приведут в порядок внутридомовые инженерные системы.

Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов Ставропольского края, в рамках которой последовательно восстанавливается жилой фонд региона.

Как отмечает гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко: «Её задача - не доводить дома до аварийного состояния, а обновлять их заранее, пока износ ещё обратим».

