С 14 по 16 мая столица Кабардино-Балкарии станет центром притяжения талантливой молодежи: на базе института искусств (СКГИИ) пройдет Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ». Мероприятие соберет молодых режиссеров, сценаристов и актеров со всего округа.

Особенность фестиваля – отражение многогранной культурной идентичности региона. Программа объединит национальные традиции с актуальной повесткой, что и формирует культурный код КБР – территории, где уважение к обычаям соседствует с открытостью новому.

Среди почетных гостей – народные артисты России Владимир Хотиненко, Андрей Соколов. Соколов подчеркнул притягательность республики для творческой молодежи: «Нальчик сегодня – настоящая культурная столица Кавказа. Приэльбрусье – точка притяжения для ребят из соседних республик, место, где гармонично уживаются вера и светскость. Появление "Кинокавказа" здесь абсолютно закономерно».

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов добавил, что фестиваль станет частью большой экосистемы по работе с местными талантами, и анонсировал новые события: «Кабардино-Балкария делает акцент на развитие креативных индустрий. Уже 23 мая в Нальчике пройдет форум "Креативный Эльбрус". На нем продолжим разговор о новых точках роста для молодежи. Нальчик – это не просто красивый город: здесь есть всё, чтобы растить и раскрывать таланты».

Участников и гостей «Кинокавказа» ждут конкурсные показы, мастер-классы от признанных мастеров и открытые лекции. Вход свободный.