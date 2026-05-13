Разгромивших овощную палатку парней в масках задержали в Ставрополе

Днем в Промышленном районе Ставрополя произошло нападение на овощную палатку. Четверо парней, одетых во все черное и с масками на лицах, запугивали людей, переворачивали столы с товаром. Полиция сразу начала проверку. К вечеру нарушителей правопорядка задержали.

Резонансную ситуацию прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих социальных сетях:

«Пока не знаю, чего именно хотели. Но добились только того, что их уже установили и доставили в полицию. На наших улицах главный Закон, а не такие вот "деятели" в масках. Теперь они ответят за свою выходку. Надеюсь, их горячие головы это хорошо остудит, чтобы впредь было неповадно».

Глава региона также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную и четкую работу.