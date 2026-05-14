В Железноводске завершили капремонт трех МКД на 8,3 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Железноводске завершили капитальный ремонт трех многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 8,3 млн рублей. В первом здании 1963 года постройки, расположенном на улице Ленина, 1В, специалисты обновили фасад. В ходе ремонта они устранили трещины, усилили поверхность армирующей сеткой и нанесли новое защитное покрытие.

На втором объекте по улице Космонавтов, 28 провели капремонт плоской крыши. Рабочие демонтировали старое покрытие, выполнили стяжку, провели грунтовку основания и уложили новое трехслойное кровельное покрытие.

В последнем пятиэтажном доме 1962 года постройки на улице Косякина, 28 подрядчик модернизировал систему электроснабжения.

«Старые алюминиевые кабели заменили на медные, установили новую автоматику и энергоэффективное освещение в подъездах», – добавили в фонде капремонта СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru