Железнодорожная станция «Минутка» в Кисловодске стала памятником архитектуры. Фото: администрация Кисловодска

Железнодорожная станция «Минутка» в Кисловодске официально признана памятником градостроительства и архитектуры. Соответствующий приказ управление по сохранению объектов культурного наследия Ставропольского края подписало 5 мая.

Теперь здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Станция считается одним из последних сохранившихся деревянных вокзалов в России.

«Станция "Минутка" – часть истории Кисловодска и всей железнодорожной дороги на Кавминводах. Такие объекты нужно сохранять, потому что именно из них складывается атмосфера старого Кисловодска: деревянная архитектура, курортная история, связь города с железной дорогой и первыми маршрутами гостей на воды», – рассказал мэр города Евгений Моисеев.

По преданию, название станции связано с просьбой жителей казачьей станицы Кисловодской. Они просили сделать остановку поездов на линии «Минеральные Воды – Кисловодск» «хотя бы на минутку». Получение охранного статуса означает, что здание теперь защищено законом. Любые работы на нем будут проходить только с разрешения контролирующих органов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru