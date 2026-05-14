С экс-руководителей госпредприятия на Ставрополье хотят взыскать 62 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае с бывших руководителей обанкротившегося госпредприятия, занимавшегося строительством, пытаются взыскать более 62 млн рублей. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд региона в рамках дела о банкротстве организации.

Речь идет о предприятии, которое признали несостоятельным еще в мае 2022 года. Тогда суд открыл конкурсное производство. Теперь конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности сразу 12 контролирующих лиц, а также краевое министерство имущественных отношений. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма требований составляет более 62 млн рублей. По версии заявителя, именно эти лица могут нести ответственность по денежным обязательствам предприятия-банкрота. Известно, что конкурсное производство в отношении организации продолжается с 2022 года. Весной 2024 года суд утвердил нового конкурсного управляющего, который и инициировал нынешнее разбирательство.

При этом это уже не первая попытка взыскать крупную сумму в рамках дела о банкротстве. Ранее, в январе 2026 года, сообщалось о судебном споре вокруг требования о взыскании почти 69 млн рублей убытков с краевого ведомства. Тогда арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления, а позже апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Сейчас новое заявление рассматривается уже в формате привлечения к субсидиарной ответственности. Это означает, что при определенных обстоятельствах долги предприятия могут взыскать с лиц, которые управляли организацией или влияли на принятие решений.

