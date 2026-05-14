Сирены сработали в Лермонтове на Ставрополье из-за технического сбоя

В Лермонтове на Ставрополье 14 мая сработали сирены оповещения из-за поломки оборудования. Об этом сообщила мэр города Елена Кобзева. В системе произошел сбой, который привел к незапланированному включению звуковых сигналов.

Специалисты быстро разобрались в ситуации. В настоящее время оборудование уже работает в штатном режиме. Никакой угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

«В системе оповещения произошел технический сбой, что привело к незапланированному включению сирен. В настоящее время оборудование приведено в штатный режим. Поводов для паники нет», – написала Елена Кобзева.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru