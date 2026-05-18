Власти Ставрополья планируют увеличить выплаты пострадавшим от паводков

На Ставрополье могут повысить компенсации для жителей, чьи дома пострадали от стихии. С таким поручением выступил губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании. Сейчас самые сильные дожди, по данным синоптиков, уже прошли, но осадки успели подтопить дома некоторых местных жителей.

Как доложил министр природных ресурсов Олег Безменов, опасных отметок по уровню воды на реках пока не зафиксировано, выходов из поймы тоже нет. Тем не менее, больше всего осадков выпало в Новоалександровском, Изобильненском, Шпаковском, Петровском, Александровском округах и в самом Ставрополе. Основной удар стихии пришелся на поймы рек Калаус и Егорлык – там уровень воды поднимался. Сейчас он идет на спад.

Несколько домов подтопило в поселке Солнечнодольск Изобильненского округа. Губернатор поручил главе муниципалитета оперативно обследовать их, оценить ущерб и помочь людям получить положенные компенсации. Также он дал задание краевому министерству труда и соцзащиты увеличить сами выплаты – для этого придется скорректировать местное законодательство.

«Мы должны поддержать земляков, которые столкнулись с бедой. И размер выплат должен соответствовать текущим реалиям», – пояснил Владимир Владимиров.

Штормовое предупреждение в крае действует до конца суток, вместе с ним – режим повышенной готовности. В случае необходимости его могут продлить.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru