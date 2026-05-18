Жительница Ставрополья пожаловалась губернатору на подтопленные дома и дороги. Фото: ЦУР Ставрополья

Во время прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 18 мая жительница станицы Незлобной пожаловалась на постоянные подтопления. После каждого дождя вода заливает дороги и подбирается к жилым домам. Всему виной ливневая канализация, построенная больше полувека назад – она уже давно не справляется с нагрузкой.

Женщина рассказала, что из-за обильных ливней на прошлой неделе затопило несколько зданий, а вода продолжает угрожать домам. Она попросила помощи с отводом воды по улице Ленина – нужно, чтобы она уходила в реку, а не стояла во дворах и на проезжей части.

Глава Георгиевского округа, присутствовавший на прямой линии, признал проблему. Он сообщил, что трубу ливневки уже чистили, но пообещал и дальше следить за ситуацией и за объемом воды. Губернатор дал поручение – разобраться с ливневыми системами и принять меры. Он заверил, что поручения будут исполнены, а ситуацию проверят.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru