Ветерану СВО помогут заключить соцконтракт по поручению губернатора Ставрополья. На прямую линию с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 18 мая позвонил участник специальной военной операции.

Мужчина рассказал, что хочет работать после службы, он приобрел мини-экскаватор и газель. Однако с оформлением документов разобраться сам не смог. Он попросил помочь заключить соцконтракт.

Губернатор поручил профильным ведомствам оказать ветерану полное содействие и помочь оформить все необходимые документы. Владимиров также напомнил, что для участников СВО в программе соцконтрактов ввели специальную квоту.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru